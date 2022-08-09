Игрок «Уотфорда» забил гол со своей половины поля. Фото
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8 августа состоялся матч 2-го тура Чемпионшипа, в котором встретились «Вест Бромвич Альбион» и «Уотфорд». Игра проходила на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась со счётом 1:1. Центральным событием этого матча стал невероятный гол нападающего «Уотфорда» Исмаилы Сарра ударом со своей половины поля.
На 12-й минуте сенегальский форвард «шершней» принял мяч на своей половине, вблизи центра поля, увидел, что голкипер «Вест Бромвича» далеко вышел из ворот, и решился на опрометчивый удар.
Мяч полетел по идеальной траектории «за шиворот» вратарю — удар со своей половины поля оказался результативным.
Стоит отметить, что позже «Вест Бромвич» сравнял счёт в матче, и шедевральный гол Исмаилы Сарра принёс «Уотфорду» лишь ничью.
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