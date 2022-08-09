Бышовец — о Юране: тренера должно отличать чувство справедливости — это ему свойственно

Советский тренер Анатолий Бышовец высказался о работе наставника Сергея Юрана в подмосковных «Химках». 53-летний специалист был уволен из команды.

«Работу Юрана можно отмечать как положительную. В прошлом году команда в сложной ситуации осталась в РПЛ, и сегодняшний старт достойный. Думаю, обстановка в команде рабочая, а качество игры в целом даёт результат. Что касается единства руководителей и главного тренера — это самое главное. В основе успеха заложено единство и понимание: прерогатива определения состава, выбор игроков, комплектование — это всё входит в поле обязанностей главного тренера.



Я знаю несколько случаев. У Черчесова такая ситуация. Думаю, такая же ситуация и в прошлом году была, когда игроки выражали недовольство по этому же поводу с сыном президента. Я могу вспомнить и на своём примере. Работал в «Маритиму», у президента племянник Мэттью. Он играл в составе, и в первом матче, на который я приехал и посмотрел, у меня осталось чувство неудовлетворённости от игры. Он играл защитника, но это был не защитник, а игрок ближе к средней линии, не отличавшийся физическими качествами, — это не Ротенберг. По истечении времени он перестал играть.



Открытых притязаний на критику и разрыва отношений не было. Но это читалось по отношению, выражениям и некой холодности. В интересах команды первое и очень важное в определении профессиональности игрока — умение подчинить себя интересам команды. Что касается тренера, то не будет же тренер рубить сук, на котором сидит.



Я понимаю Юрана при его характере. Он был у меня в сборной. Это был очень талантливый игрок. Что касается характера, то с его несдержанностью можно сказать, что он отстаивает свои принципы. Тренера должно отличать не только умение, но и чувство справедливости — это ему свойственно. Жалко, потому что потрачены силы», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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