Игнатьев: отставка Бородюка из «Торпедо» бьёт по престижу людей, которые его приглашали

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможной отставке Александра Бородюка с поста наставника «Торпедо».

«Я такие отставки не понимаю. За четыре тура очень сложно сформировать состав, сделать такую боеспособную единицу, которая могла бы давать результат. Если нет концепта, тренер не управляет командой — это было бы иначе заметно. Четыре тура прошло, а мы видим четыре отставки. Значит, настолько всё безнадёжно, неуправляемо и непрофессионально в команде, что на фоне четырёх этих поражений Шалимов и Бородюк уходят в отставку. Понятно, результаты негативные, а что вы хотели?



Отставка Бородюка бьёт по престижу людей, которые приглашали его в «Торпедо». Возьмите на себя такую же долю ответственности, которую возлагаете на главного тренера. Отставки должны быть, но я просто переживаю за людей. Когда подписываешь контракт, должен иметь в виду, что тебя обязательно уволят. Разве в команде сделали всё, что просил тренер: условия для работы, пригласили игроков, которые способны конкурировать с командами РПЛ? Если тренер виноват, то в чём? Четыре тура для команды, вышедшей из РПЛ, — явно недостаточно», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13: