19-летний Шешко, которым интересовался «МЮ», перешёл в «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» объявил о покупке нападающего «Зальцбурга» Беньямина Шешко. 19-летний словенец перейдёт в новую команду летом 2023 года и подпишет контракт на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба «РБ Лейпциг» на официальном сайте.

«Зальцбург» выкупил права на Шешко у «Домжале» в 2019 году и сразу же отправил футболиста в аренду в «Лиферинг» на два сезона. В кампании-2021/2022 форвард в 37 матчах забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Шешко и «Зальцбургом» истекало в 2026 году. Ранее сообщалось, что форвардом активно интересовался английский «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могли подписать футболиста ещё у «Домжале», но тогда отказались платить € 3 млн.

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