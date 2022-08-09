Гиггз выступил в суде. Его обвиняют в том, что он избил девушку и выгнал её голой из отеля

Бывший валлийский футболист Райан Гиггз предстал перед судом из-за обвинений в его адрес, связанных с избиением его бывшей девушки Кейт Гревилл и её сестры Эммы Гревилл с нанесением телесных повреждений, а также в контролирующем и принудительном поведении. Об этом сообщает The Sun.

48-летний Гиггз опроверг оба обвинения в свой адрес. Он отрицает нападение на сестру бывшей девушки в своём доме в ноябре 2020 года. Также Райан отрицает своё контролирующее или принудительное поведение с Кейт Гревилл в период с 31 августа 2017 года по 2 ноября 2020 года. Сообщается, что в суде прозвучали следующие моменты: Гиггз угрожал отправить друзьям и работодателям Гревилл электронные письма о её сексуальной жизни; Гиггз звонил ей, когда она пыталась разорвать отношения. Также Райан без предупреждения появлялся в её доме и на работе, выбрасывал вещи Кейт, когда та спрашивала об отношениях Гиггза с другими женщинами, и выгнал её из отеля голой, также ударив ногой в спину.

Вот что Гиггз говорит об инциденте, который произошёл в ноябре 2020 года. Тогда Гревилл заявила сестре, что хочет расстаться с Райаном.

«Спор разгорелся. Я пытался отобрать её телефон. Мы боролись на полу, когда вошла её сестра Эмма, и я толкнул её локтем».



Вот что говорит об инциденте адвокат Кейт Гревилл: «Гиггз толкнул Гревилл на землю, в результате чего у неё на руке образовался синяк. Гиггз полностью потерял самообладание и намеренно ударил головой Кейт. Была вызвана полиция, где Гревилл заявила о токсичном характере отношений».

Адвокат Крис Доу, представляющий интересы Гиггза, сказал следующее: «Гиггз и Гревилл вели себя как ссорящиеся дети, но были черты, которые мистер Гиггз никогда не переступит. Гиггз никогда не применял незаконное насилие. Обвинения — это искажения, преувеличения и ложь».

Гиггз должен был предстать перед судом в январе, но дело было отложено из-за пандемии. Бывший футболист находится под условным залогом и не должен связываться с Кейт или Эммой Гревилл или приходить по любому адресу, где они находятся.