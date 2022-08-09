Источник: Гогниев может стать главным тренером «Урала»

Бывший футболист «Урала» Спартак Гогниев может возглавить команду после увольнения Игоря Шалимова. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

41-летний Гогниев выступал за команду из Екатеринбурга с 2012 по 2016 год. В 99 матчах за «Урал» нападающий забил 40 голов и отдал восемь результативных передач. Позднее форвард перешёл в «Кубань», где завершил карьеру в 2018-м.



В декабре того же года Гогниев возглавил «Спартак» из Владикавказа, с которым проработал до лета 2019-го. 12 июля было объявлено о назначении Гогниева на пост главного тренера «Алании». Под его руководством команда в 109 матчах одержала 61 победу, 21 раз сыграла вничью и 27 раз проиграла. 29 мая 2022 года Гогниев покинул команду из Владикавказа.

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