В «Урале» отреагировали на информацию, что Гогниев может возглавить команду

В «Урале» отреагировали на информацию о том, что команду может возглавить бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев.

«Команду к игре с «Факелом» готовит Евгений Аверьянов, другой информации нет», — заявили в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

41-летний Гогниев выступал за команду из Екатеринбурга в статусе футболиста с 2012 по 2016 год. В 99 матчах за «Урал» нападающий забил 40 голов и отдал восемь результативных передач. Позднее форвард перешёл в «Кубань», где завершил карьеру в 2018-м.



В декабре того же года Гогниев возглавил «Спартак» из Владикавказа, с которым проработал до лета 2019-го. 12 июля было объявлено о назначении Гогниева на пост главного тренера «Алании». Под его руководством команда в 109 матчах одержала 61 победу, 21 раз сыграла вничью и 27 раз проиграла. 29 мая 2022 года Гогниев покинул команду из Владикавказа.