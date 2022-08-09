Крыховяк: в «Краснодаре» хотели, чтобы я остался, но они сдались после разрешения УЕФА

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды за «Аль-Шабаб», рассказал, что российский клуб хотел удержать его в своём составе.

«Руководители «Краснодара» хотели, чтобы я остался, и даже не рассматривали другой вариант. Это очень усложняло ситуацию. Как только УЕФА дал добро на возможность уйти в аренду, наши переговоры, по сути, закончились. «Краснодар» сдался. Я постарался как можно скорее найти новый клуб, чтобы начать подготовку к сезону, так как последние месяцы выдались достаточно динамичными.

В июне я приехал в сборную Польши, затем у меня было 10 выходных и возвращение в Россию. Мне пришлось возобновить там тренировки, а затем у меня вновь была неделя отдыха. Что-то постоянно выбивало меня из колеи. В «Аль-Шабабе» у меня будет месяц подготовки. Это действительно сложно, мы начинаем чемпионат в конце августа, но я уверен, что подойду к сезону в оптимальной форме», — приводит слова Крыховяка Sportowe Fakty.

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