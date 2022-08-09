«Интер» готов отпустить Брозовича в «Ливерпуль» взамен на Фирмино или Кейта

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович может стать игроком «Ливерпуля». Итальянский клуб готов расстаться с хорватским футболистом, если мерсисайдцы включат в сделку нападающего Роберто Фирмино или полузащитника Наби Кейта. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

29-летний Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В марте 2022-го он продлил соглашение с командой на четыре года. Вместе с миланским клубом Марсело выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.

30-летний Фирмино перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года. Действующее соглашение бразильского игрока истекает в конце сезона. В Англии Фирмино стал обладателем семи трофеев.

27-летний Кейта оказался в английской команде в 2018-м году. Контракт между сторонами истекает в конце сезона, вместе с «Ливерпулем» Наби выиграл семь трофеев.

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