«Интер» готов отпустить Брозовича в «Ливерпуль» взамен на Фирмино или Кейта

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович может стать игроком «Ливерпуля». Итальянский клуб готов расстаться с хорватским футболистом, если мерсисайдцы включат в сделку нападающего Роберто Фирмино или полузащитника Наби Кейта. Об этом сообщает Calciomercatoweb.
29-летний Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В марте 2022-го он продлил соглашение с командой на четыре года. Вместе с миланским клубом Марсело выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.
30-летний Фирмино перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года. Действующее соглашение бразильского игрока истекает в конце сезона. В Англии Фирмино стал обладателем семи трофеев.
27-летний Кейта оказался в английской команде в 2018-м году. Контракт между сторонами истекает в конце сезона, вместе с «Ливерпулем» Наби выиграл семь трофеев.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
- 9 августа 2022
-
17:19
-
17:15
-
17:06
-
16:55
-
16:52
-
16:38
-
16:27
-
16:26
-
16:11
-
16:03
-
15:53
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:27
-
15:11
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
14:22
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:47
-
13:31
-
13:18
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:11