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Широков: как Гончаренко справится с «Торпедо», где игроки Первой Лиги? С ЦСКА не смог

Широков: как Гончаренко справится с «Торпедо», где игроки Первой Лиги? С ЦСКА не смог
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Бывший российский футболист Роман Широков высказался о возможном назначении белорусского тренера Виктора Гончаренко в московское «Торпедо». Последним местом работы специалиста был «Краснодар».

«Что касается кандидатур Черевченко, Гончаренко и Юрана, то все одинаковые. Насколько великий тренер Гончаренко может работать с таким составом? Под него нужно усиление. Он в ЦСКА не справился: как он с «Торпедо» справится, где, по большому счёту, игроки Первой лиги? Наверное, можно рассматривать только две кандидатуры, которые работали с таким материалом и чего-то добивались», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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