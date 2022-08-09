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Тренер вратарей «Сочи» Бородин: я хочу знать, кто конкретно принял закон о Fan ID

Тренер вратарей «Сочи» Бородин: я хочу знать, кто конкретно принял закон о Fan ID
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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался по поводу ввода Fan ID для посещения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Начнём с того, что я категорически поддерживаю Андрея Сергеевича (Аршавина. — Прим. «Чемпионата») в этом вопросе. Почему идёт массовое недовольство всех причастных к футболу? Потому люди даже у нас на курорте в Сочи не могут прийти с пляжа посмотреть футбол. Самое главное: хотелось бы узнать, кто принимал закон, конкретные фамилии. Я хочу знать, кто конкретно принял закон. Мне интересно: люди вообще в футболе разбираются — или как Терюшков из «Химок» из космоса футбол смотрят? Очень много людей говорят, которые в футбол никогда не играли, и видели его, к сожалению, из иллюминатора.

Хочу знать конкретно фамилию человека, чтобы его знали все. Чтобы на двери у подъезда висела табличка: «Я «дядя Вася» из седьмого подъезда принял закон о Fan ID и рекомендовал его. Пусть меня все знают». Пусть вся страна знает этого «героя».

Активные болельщики перестали ходить на футбол, и это очень важно. Возьмём макроэкономические основания: было потрачено 800 миллионов рублей на Fan ID. Для чего? Кому конкретно это было надо? Наш футбол отстранили от международных соревнований: зачем нам Fan ID? Непонятная история», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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