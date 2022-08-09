Салихова: Мозес стал любимым легионером «Спартака» наряду с Веллитоном. Возвращайся скорее

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о полузащитнике команды Викторе Мозесе, который ранее получил повреждение ахиллова сухожилия.

«Мозес — один из сильнейших футболистов «Спартака» за последние годы, украшение для РПЛ. Он уже вписал своё имя в историю клуба, стал любимым легионером наравне с Веллитоном, Алексом, Адриано, Фернандо и Промесом. Возвращайся скорее, тебя все очень ждут», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в первом тайме матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения футболисту предстоит перенести операцию. На восстановление Мозесу потребуется около шести месяцев.