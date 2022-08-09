Крыховяк: если бы УЕФА не ввёл регламент, ни один игрок не уехал бы из России просто так

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, перешедший на правах аренды в «Аль-Шабаб», рассказал, как реагирует на обвинения в предательстве.



«Обо мне можно много говорить, но я знаю, как я себя вёл. В марте, когда мы искали для меня запасной вариант, и появилось предложение, я был готов зарабатывать 10 процентов от того, что у меня было в Краснодаре. Я просто хотел играть, чтобы подготовиться к матчам плей-офф за сборную. В конце концов я оказался в АЕКе, потому что эта команда хотела взять меня на гораздо более длительный срок, и я был заинтересован в переходе до конца сезона.



Распространено мнение, что раз уж война началась, надо как можно скорее покинуть Россию и жить где угодно, только не там. Но это не так просто, иногда даже невозможно. Если бы УЕФА не ввёл новый регламент, ни один игрок не смог бы просто так уехать из России, тем более по ходу сезона. Есть много мнений о нём, но многие люди даже не знают, как он выглядит на самом деле», – приводит слова Крыховяка Sportowe Fakty.