Мостовой — о Вяльбе в «Спартаке»: женщина вообще из другого вида спорта. Очередной хайп

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного клуба «Спартак».
«С какой целью и для чего это? Женщина вообще из другого вида спорта — это странно. Я эту новость всерьёз не воспринимаю. Очередной хайп. То же самое, что сказать, что Мостовой пойдёт в театр. К этому я отношусь немного с иронией, но не исключаю. С тем, что сейчас у нас в футболе происходит, я не исключаю никакого поворота событий», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее появилась информация, что руководство «Лукойла» рассматривает возможность приглашения Вяльбе в совет директоров красно-белых.
- 9 августа 2022
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