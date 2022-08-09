Мостовой — о Вяльбе в «Спартаке»: женщина вообще из другого вида спорта. Очередной хайп

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного клуба «Спартак».

«С какой целью и для чего это? Женщина вообще из другого вида спорта — это странно. Я эту новость всерьёз не воспринимаю. Очередной хайп. То же самое, что сказать, что Мостовой пойдёт в театр. К этому я отношусь немного с иронией, но не исключаю. С тем, что сейчас у нас в футболе происходит, я не исключаю никакого поворота событий», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что руководство «Лукойла» рассматривает возможность приглашения Вяльбе в совет директоров красно-белых.