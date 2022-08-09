Бородин: из-за Fan ID Кокорин не попал бы с командой на стадион? Закон — бред сумасшедшего

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался по поводу смягчения закона о Fan ID, которое было введено для посещения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сейчас прекрасная возможность смягчить этот закон. Зачем для детей Fan ID? Условно: пришла мама с сыном, приведя со двора мальчика или там племянника. Никого не пустят — нужна справка. Ничего не проработано. Сейчас лето: ходи на футбол, посещай, болей. Посещаемость полностью упала. Мне кажется, закон принимали недалёкие люди. Пусть Свищев выступит: кто принимал закон.



Как сводить на футбол друга, который приехал из-за границы с иностранным паспортом? Купишь подписку на «Матч Премьер» и сводишь его по телевизору посмотреть. Сколько я читаю футбольных мнений — полная профанация. Сейчас мы, тренерский штаб и футболисты, сидим в автобусе, и у нас по 10 минут проверяют вот эти QR-коды. Без них на стадион не попасть.



Допустим, у кого-то в прошлом были проблемы с законом: его не пускать? Возьмём Кокорина. Он бы не попал с командой на стадион? У него были проблемы с законом. Бац — вам отказано в получении Fan ID. Бред сумасшедшего. Вы чего там принимаете?



Андрей Сергеевич правильно сказал, кто может это отменить. Все будут довольны: волки сыты и овцы целы. Отменили, пять лет прошло — нас опять в Европе увидели, и мы пошли по международным правилам. Сейчас как с лицензированием, которое у нас есть в стране. Мы сейчас под эгидой УЕФА получаем международные лицензии УЕФА. Нас сейчас лишили всего в Европе, а мы продолжаем по этим канонам: получаем лицензии УЕФА. Пётр Первый завёз, что мы будем жить, как в Европе. А что-то мы своё можем? Надо себя уважать, прежде всего», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.