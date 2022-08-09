Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис в скором времени станет игроком «ПСЖ»

Испанский полузащитник «Наполи» Фабиан Руис в скором времени может стать футболистом французского «ПСЖ». Как сообщает британский журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальных сетях, переход задерживает только вратарь парижан Кейлор Навас, так как он является одной из деталей этой сделки.



Инсайдер уточняет, что клубы провели уже множество переговоров касаемо этого обмена, но ожидается, что совсем скоро Навас окажется в «Наполи». В свою очередь, это ставит крест на переходе голкипера лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги на переход в стан неаполитанцев.



26-летний Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

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