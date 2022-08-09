Представители Альваро Мораты предложили услуги игрока «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN GB.



По информации источника, представителя 29-летнего испанского футболиста предложили его услуги «красным дьяволам». Ранее «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера австрийского форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича из-за высоких запросов итальянского клуба.



Два последних сезона Мората провёл в «Ювентусе» на правах аренды. За это время форвард принял участие в 67 матчах, забил 20 мячей и стал обладателем Кубка Италии. Контракт футболиста с мадридским «Атлетико» истекает 30 июня 2023 года.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брентфордом». Встреча состоится 13 августа.

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