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Кечинов: сейчас у нашего президента помимо Fan ID есть множество разных проблем

Кечинов: сейчас у нашего президента помимо Fan ID есть множество разных проблем
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий по поводу смягчения закона о Fan ID, которое было введено для посещения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сейчас у нашего президента помимо Fan ID есть множество разных проблем. Не думаю, что он сейчас будет этим заниматься. Я всегда говорил, что футбол — это игра для болельщиков. Нужно делать так, чтобы удобно было болельщики.

Если болельщик против этого, то для чего это навязывать? Давно говорил, что я против этого. Раз болельщики бойкотируют, то зачем навязывать? Значит надо отказаться, сделать так, чтобы болельщику было комфортно.

Нужно, чтобы была популяризация футбола. Потому что сейчас европейский футбол для нас закрыт. Сейчас надо популяризировать футбол в России. Как мы будем это делать, если болельщик отказывается ходить на стадион из-за Fan ID?» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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