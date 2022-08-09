Объявлена повестка следующего собрания клубов РПЛ

Как сообщает пресс-служба МИР Российской Премьер-Лиги (РПЛ), 16 августа состоится собрание всех клубов лиги.



Список вопросов, которые руководства команд обсудят в рамках этого собрания:

Об утверждении финансового плана; Об утверждении коммерческого регламента Мир РПЛ сезонов 2022/23 – 2025/26; Об утверждении технического регламента Мир РПЛ сезонов 2022/23 – 2025/26; Об избрании президента АФК «РПЛ».

Также пресс-служба уточняет, что собрание пройдёт в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, начало – в 12:00 мск.

Напомним, в минувшие выходные завершился 4-й тур РПЛ. Лидерами после сыгранных матчей стали московские ЦСКА и «Спартак» – у обеих команд по 10 очков. На 3-м месте расположился «Сочи», набравший 9 очков.