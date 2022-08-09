Объявлена повестка следующего собрания клубов РПЛ
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Как сообщает пресс-служба МИР Российской Премьер-Лиги (РПЛ), 16 августа состоится собрание всех клубов лиги.
Список вопросов, которые руководства команд обсудят в рамках этого собрания:
- Об утверждении финансового плана;
- Об утверждении коммерческого регламента Мир РПЛ сезонов 2022/23 – 2025/26;
- Об утверждении технического регламента Мир РПЛ сезонов 2022/23 – 2025/26;
- Об избрании президента АФК «РПЛ».
Также пресс-служба уточняет, что собрание пройдёт в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, начало – в 12:00 мск.
Напомним, в минувшие выходные завершился 4-й тур РПЛ. Лидерами после сыгранных матчей стали московские ЦСКА и «Спартак» – у обеих команд по 10 очков. На 3-м месте расположился «Сочи», набравший 9 очков.
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