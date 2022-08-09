Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил травму в матче квалификации ЛЧ
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Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил травму в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Жальгирисом» (0:0, идёт первый тайм).
На 15-й минуте встречи Хайкин был заменён. Вместо российского футболиста в ворота норвежского клуба встал голкипер Юлиан Лунд.
Напомним, встреча «Жальгирис» — «Будё-Глимт» проходит на стадионе «LFF» в Вильнюсе (Литва). В первом матче «Будё-Глимт» одержал разгромную победу — 5:0. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».
Никита Хайкин перешёл в норвежский клуб 11 марта 2019 года. Хайкин вместе с командой является двукратным победителем чемпионата Норвегии. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1,5 млн.
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