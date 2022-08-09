«Манчестер Сити» закроет сделку по приобретению защитника «Андерлехта» Гомеса

«Манчестер Сити» в скором времени закроет сделку по приобретению левого защитника бельгийского «Андерлехта» Серхио Гомеса. Трансфер оценивается в сумму около € 10 млн, сообщает на своей станице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.
В данный момент клубы завершают переговоры по переходу футболиста в стан «горожан». Как уточняет инсайдер, изначально руководство «Манчестер Сити» планировало отдать Гомеса в аренду испанской «Жироне», но теперь рассчитывает оставить игрока в клубе на текущий сезон.
В прошлом сезоне Серхио Гомес провёл в бельгийской Высшей лиге 39 матчей, в которых забил шесть мячей (в том числе четыре с пенальти) и отдал одиннадцать голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в € 10 млн.
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