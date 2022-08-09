Американская футболистка-христианка отказалась играть в форме с радужной эмблемой

Защитница клуба «Норт Каролина Кураж» Джейлин Дэниелс отказалась от участия в матче Национальной женской футбольной лиги (NWSL) с «Вашингтон Спирит» (3:3) из-за радужной формы, сообщает пресс-служба клуба.



Встреча состоялась 30 июля в преддверии фестиваля гордости, организованного в поддержку ЛГБТ-сообщества. Футболистки команды должны были выйти на этот матч в футболках с радужной эмблемой. Дэниелс отказалась это делать. В клубе выразили разочарование таким решением футболистки и не смогли предоставить Дэниелс возможность играть, не противореча её вере. Защитница, которая является христианкой, никак не прокомментировала отказ от участия в матче.



Напомним, в 2017 году Дэниелс отклонила предложение сыграть за женскую национальную команду США, потому что сборная должна была сыграть в радужных футболках.

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