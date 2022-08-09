Головин — в стартовом составе «Монако» на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с ПСВ

«Монако» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с эйндховенский ПСВ. В список из 11 игроков попал российский полузащитник Александр Головин.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Якобс, Минамино, Фофана, Матасо, Головин, Фолланд, Бен-Йеддер.

Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, прошедший на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако), завершился ничьей со счётом 1:1. Ответная встреча ПСВ и «Монако» состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Начало игры — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов УЕФА ПСВ — «Монако».