Головин — в стартовом составе «Монако» на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с ПСВ
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«Монако» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с эйндховенский ПСВ. В список из 11 игроков попал российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Якобс, Минамино, Фофана, Матасо, Головин, Фолланд, Бен-Йеддер.
Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, прошедший на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако), завершился ничьей со счётом 1:1. Ответная встреча ПСВ и «Монако» состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Начало игры — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов УЕФА ПСВ — «Монако».
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