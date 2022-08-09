Александр Мостовой предположил, в каких командах мог бы продолжить карьеру Алан Дзагоев

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, где мог бы продолжить карьеру экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.



«В Турции ему будет тяжеловато с учётом его травм. В России может в любую команду, если не брать какой-нибудь «Зенит», «Спартак», «Динамо». Мы видим команды уровня «Урала», «Факела» — пожалуйста. С пятого по последующие места Алан спокойно может играть в любой команде», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, за ЦСКА Дзагоев выступал с конца 2007 года. Всего за первую команду армейцев Алан забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи в 397 матчах. На счету Дзагоева также 59 игр в составе национальной сборной России.