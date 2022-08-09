Источник: трансфер Лео Перейры в «Краснодар» может не состояться

Трансфер футболиста Лео Перейры из «Фламенго» в «Краснодар» может не состоятся. Как сообщает «РБ Спорт», всему виной завышенные требования бразильского клуба за оплату своего игрока.



Источник уточняет, что «Краснодар» готов отдать за Перейру около € 5 млн, однако «Фламенго» не устраивает такая сумма сделки. Сам игрок заинтересован в переходе в кубанский клуб, что может положительно повлиять на процесс переговоров.



В прошлом сезоне защитник Лео Перейра провёл 23 матча в бразильской Серии А, в которых результативным действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в размере € 3,5 млн.



После 4-х туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает седьмое место. В активе команды 7 набранных очков.