Роман Шишкин — о Мозесе: он не Месси и не Криштиану Роналду

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал последние результаты московской команды, а также возможное влияние травмы Виктора Мозеса на игру красно-белых.
«После первых туров «Спартак» едва ли ни чемпионом уже сделали. Да, команда хорошо стартовала, то это не говорит о том, что она будет бороться, условно, за золото. У меня совсем другое мнение — что на длинную дистанцию «Спартака» может не хватить. Особенно учитывая травму Мозеса.
Мозес, безусловно, ключевой игрок, но нельзя сказать, что без него команда как-то перестанет играть или вообще пропадет. Он — не Месси и не Криштиану Роналду. Заменить его есть кем — тот же Игнатов, который вышел и забил в прошлом туре «Уралу» и до этого тоже показывал неплохую игру», — сказал Шишкин в интервью «РБ Спорт».
Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13
- 9 августа 2022
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