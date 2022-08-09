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«Ференцварош» Станислава Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» Станислава Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов
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Венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, дома потерпел крупное поражение от азербайджанского «Карабаха» со счётом 1:3 и вылетел из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Карабах» смог отличиться уже на седьмой минуте матча – гол забил Абделла Зубир. На 54-й минуте Ибраима Ваджи укрепил преимущество азербайджанского клуба, а на 78-й Ваджи оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Венгерский клуб смог отличиться лишь на 86-й минуте встречи – гол забил Адама Траоре, установив итоговый счёт матча – 3:1 в пользу «Карабаха».

Напомним, в первом матче подопечные Станислава Черчесова на выезде смогли зацепиться за ничью (1:1). Соответственно, по сумме двух встреч «Ференцварош» покидает текущий розыгрыш Лиги чемпионов и отправляется в финальный раунд квалификации Лиги Европы.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
09 августа 2022, вторник. 21:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Зубир – 7'   0:2 Ваджи – 54'   0:3 Ваджи – 78'   1:3 Траоре – 86'
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