«Ференцварош» Станислава Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов

Венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, дома потерпел крупное поражение от азербайджанского «Карабаха» со счётом 1:3 и вылетел из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Карабах» смог отличиться уже на седьмой минуте матча – гол забил Абделла Зубир. На 54-й минуте Ибраима Ваджи укрепил преимущество азербайджанского клуба, а на 78-й Ваджи оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Венгерский клуб смог отличиться лишь на 86-й минуте встречи – гол забил Адама Траоре, установив итоговый счёт матча – 3:1 в пользу «Карабаха».
Напомним, в первом матче подопечные Станислава Черчесова на выезде смогли зацепиться за ничью (1:1). Соответственно, по сумме двух встреч «Ференцварош» покидает текущий розыгрыш Лиги чемпионов и отправляется в финальный раунд квалификации Лиги Европы.
- 9 августа 2022
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