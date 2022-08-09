Футболистка ЦСКА рассказала, как легионеры сбежали из команды

Футболистка ЦСКА и сборной России Маргарита Черномырдина рассказала о легионерах, которые покинули московскую команду после разрешения ФИФА приостановить контракт.



«Три легионера от нас уехали сразу, а ещё двое были под вопросом. Всё это игроки основного состава, их брали для усиления. Для нас это были большие потери, потому что произошло это прямо перед началом чемпионата.



Сбежали, как Варела? У нас это произошло на сборах. Мы находились в Турции, и да, они просто взяли вещи. Даже собрания не было. Просто девчонки уехали. Они в социальных сетях написали: «Всё, мы уезжаем». То есть это было прямо такое решение – категорически. У них агенты, родители и родственники были против этого всего. Сразу и безоговорочно – расторжение контракта, и уехали к себе домой. Мы улетели в Россию, а они из Турции поехали к себе домой», — сказала Черномырдина в эфире радио «Москва FM».

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