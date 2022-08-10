Озобич: нельзя говорить, что назначение Карпина в сборную России — это ошибка

Бывший полузащитник московского «Спартака» Филип Озобич, выступающий за «Карабах», поделился воспоминаниями о работе под руководством Валерия Карпина, а также поделился мнением о назначении специалиста в сборную России.



«Карпин нормально относился к молодым игрокам. Когда он выходил на тренировки с нами, я всё думал, что он ещё вполне может выйти и сыграть за «Спартак». Валера был в полном порядке. У него ещё помощником был Тихонов. Так вот он в прощальном матче в 40 с лишним лет оказался лучшим! Сколько он отдал голевых передач — одну или две? Вот это уровень, легенда «Спартака»!



Не удивился, когда Карпин возглавил сборную России. Он поработал в хороших командах, у него есть всё, чтобы быть тренером вашей сборной. Карпин заслужил эту работу. Он очень хороший тренер, он был большим футболистом. И нельзя говорить, что назначение в сборную России — это ошибка», — приводит слова Озобича «Матч ТВ».

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