Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал о работе под руководством Леонида Слуцкого в «Рубине», где футболист выступал во второй половине прошлого сезона на правах аренды.



«Супербольшой опыт с суперклассным тренером. Слуцкий – как будто второй психолог по образованию. Очень ощутил его влияние в этом плане. Он много со мной разговаривал, и многое я для себя поменял в жизни.



После какой-то игры, например, брал момент и говорил, как надо. «Будь уверенней, будь еще смелее». Помогла и очень классная команда, классный персонал, классная база. В Казани все классно», – рассказал Кучаев в интервью Sport24.



Всего за казанскую команду у Кучаева один гол в девяти сыгранных матчах. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги (РПЛ) российский полузащитник провёл в составе армейцев четыре игры, в которых дважды отметился забитым мячом.

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