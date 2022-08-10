Филип Озобич: «Спартак» должен становиться чемпионом России чаще

Бывший полузащитник московского «Спартака» Филип Озобич, выступающий за «Карабах», выразил мнение, что красно-белые должны чаще становиться чемпионами России, а также признался, что хотел бы сыграть со «Спартаком» в еврокубках.



«Команда много лет шла к титулу, завоёванному в 2017 году, такого разрыва не должно больше повторяться. «Спартак» должен становиться чемпионом чаще. Очень хочу, чтобы красно‑белые выиграли РПЛ в этом сезоне, фанаты заслужили видеть команду на первом месте. Они ко мне хорошо относились. Надеюсь, мне удастся когда‑нибудь побывать на стадионе: посетить музей, посмотреть за игрой с трибуны.



Было бы здорово сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Не хочу много говорить о политике, но очень плохо, что российские команды не могу играть в еврокубках. Жаль, что политика пошла в спорт», — приводит слова Озобича «Матч ТВ».

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