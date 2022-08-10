Йоканович: незачем сравнивать Россию с Англией, Испанией, Италией. Забудьте о Европе

Сербский главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился первыми впечатлениями от РПЛ и отреагировал на просьбу сравнить российский футбол с уровнем чемпионатов, где ему приходилось работать.
«Везде нужно прикладывать усилия ради победы. Да, в РПЛ одна команда выделяется по многим показателям. Среди остальных пятнадцати каждый может обыграть каждого. Совершенно незачем напрямую сравнивать Россию с Англией, Испанией, Италией, а «Динамо» — с «Манчестер Сити», «Реалом» или «Ювентусом». Тем более впереди сезон, в котором надо сфокусироваться на внутренних соревнованиях. Забудьте про Европу, думайте о своей работе. Уверен, болельщикам будет интересно. В России есть индивидуально сильные футболисты, многие команды мощны физически.
Все люди разные, культуры отличаются, футбольные чемпионаты тоже. Работы у меня здесь достаточно. Так или иначе Россия — восьмая страна, в которой я работаю, в каждой я узнавал что-то новое. Сербам у вас осваиваться легко, между нашими народами много общего. Не скажу, что какие-то вещи в жизни, в быту меня сильно удивили», – приводит слова Йокановича «Матч ТВ».
В четырёх стартовых турах РПЛ «Динамо» под руководством Славиши Йокановича набрало восемь очков. Команда победила «Торпедо» и «Крылья Советов», а матчи с «Ростовом» и «Факелом» завершила вничью.
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