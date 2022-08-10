«Заслуженное поражение». Черчесов высказался о вылете с «Ференцварошем» из ЛЧ

58-летний российский специалист Станислав Черчесов, возглавляющий венгерский «Ференцварош», отреагировал на вылет своих подопечных из квалификации к Лиге чемпионов УЕФА от азербайджанского «Карабаха» (1:4 общ.).
«Сегодня мы никак не проявили себя на поле. С первого момента мы не вошли в игру так, как должны были, такое начало в принципе не входило в наши планы. Мы уступили более доминирующему сопернику, так что я должен сказать, что это заслуженное поражение.
После такой игры можно сильно поддаться эмоциям, поэтому сейчас я должен взять паузу, спокойно посмотреть игру ещё раз, и только тогда я смогу оценить её должным образом. Я уже поговорил с командой, как бы то ни было, они мои игроки, а мои игроки — лучшие в мире.
Теоретически мы были полностью готовы ко всему, но на практике казалось, что это не так. Мы плохо начали, испортили первые несколько минут, и это наложило свой отпечаток на весь матч. Если сказать короче, мы проиграли, и больше не можем изменить исход. Я поздравляю нашего соперника, они заслужили победу», — приводит слова Черчесова Origo.
Напомним, в первом матче подопечные Станислава Черчесова на выезде смогли зацепиться за ничью (1:1), а в прошедшем ответном матче уступили (1:3). Соответственно, по сумме двух встреч «Ференцварош» покидает текущий розыгрыш Лиги чемпионов и отправляется в финальный раунд квалификации Лиги Европы.
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