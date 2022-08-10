Бензема: после ухода Роналду я стал больше забивать, но с ним у «Реала» была другая игра

34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о том, как влияло на него присутствие в «Королевском клубе» звезды такой величины, как португалец Криштиану Роналду.

«Это правда, что я начал забивать значительно больше после ухода Роналду, но, когда Криштиану был здесь, у нас был другой стиль игры, я отдавал больше голевых передач. Он действительно помогал мне на поле и вне его.

Но в то время я действительно знал, что могу сделать больше, и когда он ушёл, пришло время изменить свою игру, изменить свои амбиции, и на данный момент у меня это хорошо получается», — приводит слова Бензема Football Espana.

Примечательно, что во время последнего сезона Роналду в «Реале» Бензема забил всего 5 голов в Примере. С момента ухода португальца Карим не опускался ниже отметки в 20 мячей, достигнув пика в прошлом сезоне с 27 голами.