Определился соперник «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф квалификации Лиги Европы

Венгерский «Ференцварош», вылетевший по итогам 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от азербайджанского «Карабаха», узнал следующего соперника в еврокубковом отборе. На стадии плей-офф квалификации Лиги Европы подопечным Станислава Черчесова будет противостоять ирландский «Шэмрок Роверс».
В третьем отборочном раунде Лиги Европы дублинцы прошли северомакедонский «Шкупи». Дома «Шэмрок Роверс» победил со счётом 3:1 (забивали Грэм Бурк, Дилан Уотс и Гари О'Нил), а в ответной встрече на выезде вновь добился успеха – 2:1 (голы на счету Рори Геффни и Айдомо Эмаху).
Матчи раунда плей-офф квалификации состоятся 18 и 25 августа. Победители выйдут в групповой этап Лиги Европы, а проигравшие отправятся в групповой этап турнира рангом ниже – Лиги конференций.
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