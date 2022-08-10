Петраков: на матче «Ромы» с «Шахтёром» в Италии не увидел поддержки украинцев

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о товарищеском матче между итальянской «Ромой» и «Шахтёром», который завершился победой римлян со счётом 5:0. Встреча прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.

«О матче говорить не буду. Я – действующий тренер и не буду рассказывать, как нужно играть. Это должны делать эксперты. Атмосфера – я ещё такого не видел. Я думал, будет какой-нибудь контрольный матч. Это было представление команды перед началом сезона каждого игрока. 70 тысяч пришли поддержать команду перед сезоном – такого в нашей стране никогда не было. Аж мурашки пошли по коже. Запомню на всю жизнь.

Ощущалась ли поддержка европейцев? Увидел, что в Италии – не совсем. Я – человек прямой, не увидел такой поддержки от итальянцев. Но клуб поддержал украинцев, Моуринью – делал это очень хорошо», — приводит слова Петракова ua.tribuna.com.

«Рома» победила «Сандерленд» в товарищеском матче.

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