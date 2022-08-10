Петраков: на матче «Ромы» с «Шахтёром» в Италии не увидел поддержки украинцев

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о товарищеском матче между итальянской «Ромой» и «Шахтёром», который завершился победой римлян со счётом 5:0. Встреча прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.
«О матче говорить не буду. Я – действующий тренер и не буду рассказывать, как нужно играть. Это должны делать эксперты. Атмосфера – я ещё такого не видел. Я думал, будет какой-нибудь контрольный матч. Это было представление команды перед началом сезона каждого игрока. 70 тысяч пришли поддержать команду перед сезоном – такого в нашей стране никогда не было. Аж мурашки пошли по коже. Запомню на всю жизнь.
Ощущалась ли поддержка европейцев? Увидел, что в Италии – не совсем. Я – человек прямой, не увидел такой поддержки от итальянцев. Но клуб поддержал украинцев, Моуринью – делал это очень хорошо», — приводит слова Петракова ua.tribuna.com.
«Рома» победила «Сандерленд» в товарищеском матче.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 10 августа 2022
-
03:59
-
03:58
-
03:42
-
03:21
-
03:06
-
02:54
-
02:51
-
02:32
-
02:19
-
02:18
-
02:01
-
01:58
-
01:41
-
01:32
-
01:27
-
01:16
-
00:58
-
00:56
-
00:40
-
00:40
-
00:35
-
00:25
-
00:18
-
00:11
-
00:04
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:20
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:45