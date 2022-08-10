Бразильский новичок ЦСКА Мойзес заявил о желании изучить русский язык

27-летний бразильский крайний защитник московского ЦСКА Мойзес, арендованный у «Интернасьонала», после победы над «Факелом» (3:1) в четвёртом туре чемпионата России рассказал о желании начать изучение русского языка.
«Спасибо», — сказал Мойзес на русском языке, ответив на поздравления с победой в матче. «Я планирую пройти курс русского языка, чтобы быстрее адаптироваться. Красивый стадион, отличные болельщики. Поздравляю команду с победой», — заявил бразилец в интервью, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.
Напомним, в матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (4:1) Мойзес был заменён на 56-й минуте. Игрок перешёл в стан красно-синих из бразильского клуба «Интернасьонал». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
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