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Изидор: хочу выступать в еврокубках, но для начала – выиграть с «Локомотивом» чемпионат

Изидор: хочу выступать в еврокубках, но для начала – выиграть с «Локомотивом» чемпионат
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, беспокоит ли его лишение российских клубов возможности играть в международных турнирах, а также поделился мнением об РПЛ.

«Конечно, я амбициозен и хочу выступать в еврокубках. Но пока мне здесь хорошо. Для начала хочу выиграть чемпионат, а потом будем думать о еврокубках. Чемпионат России – неоднородный турнир. Есть группа команд, которая доминирует. Говорю о «Зените», «Локомотиве» или «Спартаке». Против них сложно играть, не позавидуешь. В чемпионате есть действительно качественные игроки. Возможно, не самые известные во всей Европе, но очень хорошие. Это лига, за которой в Германии и Англии следят больше, чем за чемпионатом Франции», – приводит слова Изидора издание Corse Matin.

21-летний Вильсон Изидор в «Локомотиве» с января 2022-го. Он перешёл из «Монако» и подписал с московским клубом контракт до 2026 года. Всего за железнодорожников он провёл уже 16 матчей, в которых забил восемь мячей.

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