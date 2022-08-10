В Уругвае сообщили о срыве трансфера защитника Хоакина Сосы в ЦСКА

20-летний уругвайский центральный защитник «Насьоналя» Хосе Соса, выступающий в аренде за «Ливерпуль» из Монтевидео не перейдёт в московский ЦСКА.
«Переход Хоакина Сосы в ЦСКА сорвался. Я думаю, что этому клубу очень сложно осуществить переход из-за текущей ситуации в стране. Встречное предложение, которое они сделали нам, уже отклонено», — заявил президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес, слова которого приводит Laabdon в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА выкупил у уругвайского «Насьоналя» 70% прав на Хоакина Сосу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 500 тыс. Защитник выступал за молодёжную сборную Уругвая до 17 лет.
Всего за карьеру Хоакин Соса провёл 50 официальных матчей, забив два мяча и отдав столько же голевых передач, из них пять игр — в Кубке Либертадорес за уругвайский клуб «Рентистас».
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