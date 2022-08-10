Колыванов – о Кокорине: красивый город, неплохая зарплата, но это не про футбол

Экс-игрок сборных СССР и России Игорь Колыванов высказался о ситуации нападающего Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».



«Тяжелая ситуация для футболиста. Из за того, что он занимается отдельно, ему должны были предоставить дополнительно тренера. Кокорин должен ходить на тренировки, но вне команды. Если клуб уже принял решение, то никуда не денешься. Если он хочет играть, то я бы на его месте поехал куда то за меньшие деньги. Ему уже 31 год. Тяжело понять, что он сам хочет.

Кокорин не хочет уходить? Вполне возможно, его там всё устраивает: красивый город, неплохая зарплата, но это не про футбол. Он ведь один из тех футболистов, который начинал ярко. Все от него ждали, что он добьётся большего, но последние 3-4 года у него всё скомкано», – цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Игорь Колыванов имеет опыт выступлений в Серии А. После шести сезонов в московском «Динамо» он в конце 1991 года отправился в Италию, где успешно играл за «Фоджу» и «Болонью».



Кокорин в прошлом сезоне поучаствовал только в шести матчах чемпионата Италии и одной игре Кубка, но в сумме у него набралось 125 минут игрового времени за «Фиорентину».