Йоканович рассказал, как Шунин воспринял смену капитана в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович объяснил своё решение назначить капитаном Даниила Фомина и подчеркнул, что статус Антона Шунина в команде из-за этого не поменялся.



«Антон Шунин много лет в «Динамо», давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, много молодых футболистов. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист. Я объяснил это Шунину, он всё понял. Его статус в команде не поменялся. Так или иначе, у него большой опыт, с капитанской повязкой или без неё. Жду, что Антон будет одним из капитанов «Динамо», – цитирует Йокановича «Матч ТВ».



Полузащитник Даниил Фомин в новом сезоне провёл два полных матча в стартовых турах РПЛ с «Ростовом» (1:1) и «Торпедо» (4:0), а в матче с «Факелом» (3:3) получил травму колена и был заменён на 39-й минуте. Шунин остаётся безоговорочным первым номером команды, тогда как Игорь Лещук все матчи проводит на скамейке запасных.