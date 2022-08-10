«Приди и поговори по‑мужски!» Колыванов – о словах Варелы об отъезде из «Динамо»

Известный российский футболист и тренер Игорь Колыванов высказался об отъезде из «Динамо» 29-летнего уругвайского крайнего защитника Гильермо Варелы, который в недавнем интервью заявил, что заранее предупредил об отъезде московский клуб, а не уходил скрытно.

«У Варелы должны быть какие‑то доказательства. Ситуация двоякая. Понятное дело, что если он уехал, то «Динамо» не хочет платить ему деньги. Но мы же знаем, как к нам сейчас относятся, поэтому решение могут принять любое.

Ты приехал, у тебя была хорошая зарплата. В Москве плохо жилось что ли?! Не понимаю, с чем это связано. Может быть, там ему кто‑то что‑то наговорил? Ну, ты приди, сядь и поговори по‑мужски, обсудите ситуацию! Но он уже давно наметил, потом уехал, поэтому не знал, как эту ситуацию обставить», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Напомним, Варела воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с «Динамо», став игроком бразильского «Фламенго».