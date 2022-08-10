«Приди и поговори по‑мужски!» Колыванов – о словах Варелы об отъезде из «Динамо»

Известный российский футболист и тренер Игорь Колыванов высказался об отъезде из «Динамо» 29-летнего уругвайского крайнего защитника Гильермо Варелы, который в недавнем интервью заявил, что заранее предупредил об отъезде московский клуб, а не уходил скрытно.
«У Варелы должны быть какие‑то доказательства. Ситуация двоякая. Понятное дело, что если он уехал, то «Динамо» не хочет платить ему деньги. Но мы же знаем, как к нам сейчас относятся, поэтому решение могут принять любое.
Ты приехал, у тебя была хорошая зарплата. В Москве плохо жилось что ли?! Не понимаю, с чем это связано. Может быть, там ему кто‑то что‑то наговорил? Ну, ты приди, сядь и поговори по‑мужски, обсудите ситуацию! Но он уже давно наметил, потом уехал, поэтому не знал, как эту ситуацию обставить», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».
Напомним, Варела воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с «Динамо», став игроком бразильского «Фламенго».
- 10 августа 2022
-
05:27
-
04:52
-
04:43
-
04:29
-
04:28
-
04:12
-
04:12
-
03:59
-
03:58
-
03:42
-
03:21
-
03:06
-
02:54
-
02:51
-
02:32
-
02:19
-
02:18
-
02:01
-
01:58
-
01:41
-
01:32
-
01:27
-
01:16
-
00:58
-
00:56
-
00:40
-
00:40
-
00:35
-
00:25
-
00:18
-
00:11
-
00:04
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:56
-
23:41