«Сделает нас более непредсказуемыми». В «РБ Лейпциг» оценили возвращение Вернера

Технический директор клуба Бундеслиги «РБ Лейпциг» Кристофер Вивелл поделился мнением о возвращении нападающего Тимо Вернера.



«Вернер – фантастический нападающий, который придаёт другую динамику нашей атаке благодаря своему профилю. Его скорость и завершение просто фантастические. Уверен, что он выведет нашу атакующую игру на новый уровень и, прежде всего, сделает нас ещё более непредсказуемыми. К тому же, Тимо – игрок сборной Германии. У него большой опыт на международной арене, плюс он хорошо знает «РБ Лейпциг». Здесь он будет на ведущей роли. Теперь у нас великолепная глубина атаки, большое разнообразие в этой линии», – приводит слова Вивелла официальный сайт клуба.



Вернер перешёл в «РБ Лейпциг» 9 августа из «Челси», подписав контракт до 2026 года. Он будет выступать под 11-м номером. Ранее он уже играл за команду, проведя 156 матчей и забив 90 мячей.

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