Анчелотти: «Реал» сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы поборемся за шесть трофеев

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом» выразил максимальную уверенность в своей команде.



«Мы будем бороться за победу во всех соревнованиях, я в этом не сомневаюсь. Да, победить в шести соревнованиях – это сложно, но мы попробуем. Я очень уверен в своей команде. На мой взгляд, «Реал» сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы будем бороться изо всех сил. Прошлый сезон был лучшим в тренерской карьере: мне никогда не удавалось выиграть и Ла Лигу, и Лигу чемпионов. Но добились этого футболисты – благодаря тому, что в них здорово сочетался дух, отношение к делу, их игровые качества, опыт и энтузиазм. Победа всегда даёт особое чувство. После неё я ощущаю себя счастливым. А статистика как таковая для меня не важна. Куда важнее получать удовольствие от общения со своими игроками», – цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».



Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Айнтрахт» состоится в Хельсинки 10 августа. Начало – в 22:00 мск.