«Ювентус» рассчитывает завершить трансфер Депая на этой неделе

«Ювентус» планирует завершить сделку по переходу форварда Мемфиса Депая из «Барселоны» на этой неделе, сообщает Relevo.
По информации источника, команда из Турина заплатит за голландского игрока «символический гонорар». 28-летнему футболисту предложена зарплата в размере € 6 млн и контракт сроком на два года.
Одной из причин потенциального ухода Депая из «Барселоны» является трансфер польского нападающего Роберта Левандовского, который этим летом перешёл из «Баварии» в стан сине-гранатовых.
Напомним, голландец стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 встречах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до конца июня 2023 года.
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