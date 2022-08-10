Славиша Йоканович: я планирую заговорить на русском

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о желании выучить русский язык.



«Конечно, я планирую заговорить на русском, но не давите на меня. Я знаю три языка, в команде есть те, кто понимает испанский, с другими объясняюсь на английском. Использую уже и отдельные русские слова. Сейчас у меня есть возможность выучить ваш язык, мне это необходимо для более простого общения с людьми по работе и в жизни. Я смотрю телевидение, мне же важно понимать, что там говорят. Есть преподаватель, я уже взял первые уроки. Надеюсь, он окажется хорошим учителем, а я — учеником.



Будь мне 15–20 лет, пообещал бы вам, что освою язык быстро. Здесь обойдусь без конкретных сроков, но русский язык обязательно нужен — это уважение к болельщикам «Динамо», к журналистам. Я амбициозный человек во всём, мне хочется выучить четвёртый язык. Но давайте не забывать, есть другие приоритеты. Уверен, динамовские болельщики лучше выберут победу в матче, нежели меня, разговаривающего на блестящем русском. Подводя итог: выучить язык — моя обязанность. Но когда конкретно это произойдёт — в октябре, ноябре, декабре или в следующем году — обойдёмся без обещаний», – приводит слова Йокановича «Матч ТВ».