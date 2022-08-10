Виктор Онопко подтвердил своё участие в новом матче легенд «Спартака» с «Зенитом»

Экс-футболист «Спартака» Виктор Онопко, ныне работающий тренером «Ростова», рассказал, что снова наденет красно-белую футболку в матче легенд с «Зенитом».

«Да, я планирую сыграть 2 сентября», – сказал Онопко в интервью изданию Metaratings.ru.

Напомним, встреча ветеранов «Зенита» и «Спартака», состоявшаяся 8 июля в Санкт-Петербурге за день до финала Суперкубка России, завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Ответный матч легенд обеих команд пройдёт 2 сентября в Москве перед игрой основных составов команд в рамках Российской Премьер-Лиги.



С 2009 по 2020 год Онопко занимал пост ассистента главного тренера столичного ЦСКА. На данный момент 52-летний специалист вместе с Валерием Карпиным работают в сборной России и «Ростове».