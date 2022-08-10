Немецкий голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился ожиданиями перед матчем за Суперкубок УЕФА.
«Прошлый сезон стал для нашего клуба невероятным, мы выиграли первый международный трофей за 42 года для клуба. Путешествие в прошлом сезоне было особенным. Мы чувствовали, что это нечто другое, нежели обычно. Для болельщиков это было прекрасно. У нашего клуба особенные отношения с болельщиками. Они сыграли огромную роль в том, чего мы добились в прошлом сезоне. Помню эти 30 тысяч фанатов в Барселоне, когда у них был отличный повод для праздника. Мы очень хотим их порадовать, потому что знаем, что они дают нам взамен», — приводит слова Траппа пресс-служба УЕФА.
Игра с мадридским «Реалом» пройдёт в среду, 10 августа, в Хельсинки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.
- 10 августа 2022
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