Вейналдум назвал трёх игроков, которые повлияли на его решение перейти из «ПСЖ» в «Рому»

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум, который нынешним летом перешёл в «Рому» на правах аренды из «ПСЖ», рассказал, кто повлиял на его решение.

«Я хотел перейти сюда из-за того, что клуб приложил усилия, чтобы подписать меня. Также я говорил с Мохамедом Салахом и Кевином Стротманом о клубе и городе, и я слышал только хорошее.

Я также разговаривал с Ашрафом Хакими. Даже с учётом того, что он играл за «Интер», он сказал, что «Рома» — прекрасный клуб. Это меня убедило ещё больше», — цитирует голландского хавбека Goal.

Напомним, Вейналдум стал футболистом «ПСЖ» прошлым летом, перейдя из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний голландец отметился тремя голами и тремя ассистами в 38 играх за парижан.