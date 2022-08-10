Вейналдум назвал трёх игроков, которые повлияли на его решение перейти из «ПСЖ» в «Рому»
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Полузащитник Жоржиньо Вейналдум, который нынешним летом перешёл в «Рому» на правах аренды из «ПСЖ», рассказал, кто повлиял на его решение.
«Я хотел перейти сюда из-за того, что клуб приложил усилия, чтобы подписать меня. Также я говорил с Мохамедом Салахом и Кевином Стротманом о клубе и городе, и я слышал только хорошее.
Я также разговаривал с Ашрафом Хакими. Даже с учётом того, что он играл за «Интер», он сказал, что «Рома» — прекрасный клуб. Это меня убедило ещё больше», — цитирует голландского хавбека Goal.
Напомним, Вейналдум стал футболистом «ПСЖ» прошлым летом, перейдя из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний голландец отметился тремя голами и тремя ассистами в 38 играх за парижан.
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