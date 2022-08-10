Кучаев рассказал о реакции Акинфеева на его гол в ворота ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своём голе в ворота армейской команды в марте 2022 года в составе «Рубина».

Напомним, в матче, который проходил в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги прошлого сезона, подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение с разгромным счётом (1:6).

«Меня подтравливали. Испортил сухую игру. Игорь позже за это подкалывал. Допустим, не забиваю в каком-то моменте, и Игорь Акинфеев мне: «Мне ты попал в ближний в такой же ситуации — поле промёрзшее, не достать было. А тут забить не можешь!» — сказал Кучаев в интервью Sport24.

Напомним, в весенней части сезона-2021/2022 24-летний хавбек принял участие в 10 матчах за казанский «Рубин», отметившись одним голом и одной результативной передачей.